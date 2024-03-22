فنان سعودي شهير يوضح إشاعة علاقته مع جورجينا زوجة رونالدو

كشف الممثل السعودي المعروف عبد الله السدحان، بطل سلسلة "طاش ما طاش"، حقيقة الإشاعة التي تحدثت عن حكايته مع جورجينا، زوجة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، وروى السدحان مازحاً بأنه كان يسير في الطريق من محافظة شقرا إلى طلعة القدية، ليجد حينها سيارة جورجينا متوقفة في الطريق، نتيجة عطل فني، ليهم بعدها بالمساعدة، ولتبادله الحديث أثناء ذلك، لتسأله هل أنت عبد الله السدحان ممثل طاش ما طاش؟ فعرض عليها كما قال المشاركة في عمل فني جديد، بيد أن رونالدو "خرب المشروع"، حسب ما روى السدحان في إطار كوميدي، لافتاً إلى أنها تعد "إشاعة جميلة حولتها لسرد فني".

وأوضح السدحان عبر برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، تفاصيل عدم عرض مسلسل "هم يضحك"، خلال رمضان، بأن الأسباب تعود إلى ظروف الإنتاج، فضلاً عن عدم إنجاز العمل في وقت مناسب لظروف الدورة الرمضانية، كاشفاً عن دوره في تفاصيل عمل المسلسل بأنه في إطار المعالجة الدرامية البسيطة، حسب وصفه، غير أنه لم يقدم موعداً محدداً لعرض العمل، متمنياً في الوقت ذاته أن يعرض بعد موسم شهر رمضان.

وقال السدحان: "ربما كان لي دور في المعالجة الدرامية البسيطة، أما عن موعد العرض فليس مسؤوليتي، في حين قُدمت لنا وعود بعرض المسلسل، بيد أن ظروف الإنتاج حالت دون ذلك، ولا يمكن أن نحمل المسؤولية لأحد"، مشيراً إلى احتمال عرضه بعد رمضان، مؤكداً أن المسلسل يعد عملاً اجتماعياً أسرياً جميلاً جداً.

وحول تكريمه في مهرجان البحر الأحمر، قال "إنه تكريم نابع من قلب، ومفاجأة لي، كان تكريما مشرفا لي ولكل زملائي" من قبل إدارة مهرجان البحر الأحمر التي أحبت تكريمي بعد هذا العمر، فيما سعدت بهذا التكريم، ويعد تكريما مشرفا لمن شارك معي ولزملائي كافة.