ميار الببلاوي: ياسر جلال كسفني .. وياسمين صبري لا تصلح أبداً للتمثيل

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي عن موقف صعب جمعها بالنجم ياسر جلال، حيث صرّحت بأنه تخلى عنها ولم يُقدم لها المساعدة عندما لجأت إليه.

وروت الببلاوي تفاصيل الموقف في مقابلة تلفزيونية، مضيفة أنها واجهت صعوبات مادية ومعنوية بعد ارتداء الحجاب، فطلبت من زميلها ياسر جلال، أن يساعدها في الحصول على دور في أحد أعماله، لكن ياسر جلال رفض مساعدتها، قائلاً: "ليس لي دخل في ترشيح الممثلين"، مضيفة: "ياسر جلال كسفني".

وتابعت الببلاوي أن صدمتها كانت كبيرة، خاصةً وأنها فنانة تُدرك جيداً قدرة البطل على ترشيح زملاء له في أعماله.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حسب الفنانة المصرية المعتزلة بل ازدادت مرارة الموقف عندما لجأت الببلاوي إلى ياسر جلال مرة ثانية، فتهرب منها مدّعياً أن الرقم الذي اتصلت به خاطئ.

وشنت الببلاوي، هجوما حادا على الفنانة ياسمين صبري، لافتة إلى أنها لا تصلح أبدا للتمثيل رغم كم الفرص الهائلة التي حصلت عليها إلا أنها لم تنضج فنيا حتى الآن وتعتمد على جمالها.