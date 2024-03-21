فقدت يدها بسبب مجفف الشعر .. وقالت: "إنها مجرد يد"

طالبت امرأة من ولاية كارولينا الجنوبية رؤية المزيد من ميزات الأمان في مجففات الشعر، بعد أن فقدت يدها في حادث أثناء استخدامها.

وكانت ماري ويلسون تستعد لتجفيف شعرها في حمام المنزل في 7 فبراير عندما فقدت الوعي فجأة.

وقالت لـ WCIV التابعة لـ ABC News "آخر شيء أتذكره هو الدخول إلى الحمام بمجفف الشعر والاستعداد لتجفيف شعري".

وبينما كانت فاقدة للوعي لمدة 20 دقيقة تقريبًا، أدى الهواء الساخن المنبعث من مجفف الشعر إلى حرق يدها وتسبب في تلف شديد في الأعصاب حتى عثر عليها شريكها في المنزل وتم نقلها إلى المستشفى.

وتذكرت قائلة: "كانت الحروق التي أصابت يدي حروقًا من الدرجة الثالثة، ووصلت إلى العظام". ولذا قام الأطباء ببتر يد ومعصم ويلسون بسبب إصاباتها.

وتدعو المرأة الآن إلى أن تحتوي مجففات الشعر على ميزات الإغلاق التلقائي، على غرار تلك الموجودة في بعض المكاوي المسطحة.

وعلى الرغم من تعرضها لتغيير كبير في حياتها، إلا أن ويلسون وهي مربية كلاب، بقيت إيجابية بشأن هذه المحنة وتطالب بمزيد من الوعي أثناء استخدام مجففات الشعر.

ونقلت عنها المحطة الإخبارية قولها "أعيش حياتي على أكمل وجه. إنها مجرد يد. إنها 10% (فقط) من جسدي"، وقالت أنها لن تسمح للحادث بأن يحدد شخصيتها أو طموحاتها.