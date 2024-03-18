"واحد من الناس" يُسقط مذيعاً مصرياً شهيراً من الطابق الثالث .. (شاهد الفيديو)

كشف فيديو صادم لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي من الطابق الثالث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" الذي يبث في رمضان.

وأظهر الفيديو الذي بثه موقع "القاهرة 24" قيام الإعلامي المصري بإجراء مقابلات مع عمال مصريين لتقديره لهم على عملهم الشاق في نهار رمضان، وبذلهم لمجهود كبير، وخلال إجراء المقابلات لم ينتبه لوجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث فانزلقت قدماه وسقط بداخلها وهو يصرخ طالبا إغاثته قائلا: الحقوني.

وتم نقل الإعلامي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان الليثي التقى بمجموعة من عمال محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بمحافظة الجيزة، لبرنامجه واحد من الناس المذاع عبر فضائية" الحياة".

يذكر أن الليثي إعلامي وصحافي مصري ومستشار سابق لرئيس الجمهورية، ونجل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.