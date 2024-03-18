5 نصائــح لصحة الفم في رمضان

يؤثر التغيير في الروتين الغذائي اليومي، والامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة في صحة الفم، فمع ساعات الصيام الطويل يكون هناك جفاف للفم، وقلة إفراز اللعاب، ما يسمح بنمو البكتيريا، التي بدورها تسبب العديد من المشكلات، ومنها التسوس أو رائحة الفم المتغيّرة.

وأكد طبيب أسنان الأسرة والتجميل في «ذا برايندينج روم بولي كلينيك» في دبي، الدكتور فراز أحمد ميرزا، أن الحفاظ على روتين خاص للعناية بالأسنان خلال شهر الصيام، يقي من المشكلات التي قد تتعرّض لها الأسنان، مقدماً خمس نصائح مهمة لتحقيق هذا الهدف.

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