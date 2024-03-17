بعد حادث أصاب 50 راكباً... «بوينغ» تطالب الطيارين بفحص المقاعد

أبلغت «بوينغ» شركات الطيران التي تشغل طائرات «787 دريملاينر» أن الطيارين بحاجة إلى فحص مقاعدهم مع استمرار التحقيق في حادث وقع على متن رحلة طيران «لاتام»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأصيب 50 شخصاً هذا الأسبوع عندما اختل توازن طائرة «787» فجأة أثناء رحلة لشركة طيران «لاتام». وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مضيفة طيران ضغطت بطريق الخطأ على مفتاح بمقعد الطيار، مما دفعه باتجاه أزرار التحكم، وأدى ذلك إلى هبوط مقدمة الطائرة.

وخلال الحادث، ارتطم الركاب بسطح الطائرة التي كانت في طريقها من أستراليا إلى نيوزيلندا.

وأفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، بحسب الشركة، فقدت ارتفاعها بسرعة فوق بحر تسمان، مما أدى إلى ارتطام الركاب الذين لم يربطوا أحزمتهم بالسقف.

وقالت شركة الطيران «لاتام»، ومقرها تشيلي، إن الرحلة «LA800» قد «تعرضت لحادث فني أثناء الطيران... وهبطت الطائرة كما خُطط لها في مطار أوكلاند».

وقالت «بوينغ»: «التحقيق في الرحلة (LA800) مستمر ونحيل إلى السلطات أي نتائج محتملة».

وتابعت الشركة: «لقد اتخذنا الإجراء الاحترازي بتذكير مشغلي (787) بنشرة الخدمة الصادرة في عام 2017 والتي تضمنت تعليمات لفحص وصيانة المفاتيح الموجودة على مقاعد سطح الطائرة».وأوصت بأن يقوم المشغلون بإجراء فحص للمفاتيح «في فرصة الصيانة التالية».