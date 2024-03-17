وجهة مثالية للزيارة خلال رمضان في دبي.. هنا «كهف المعجزات»

بنقوش خلابة، وخطوط عربية أصيلة، وتصميم معماري ينم عن الذوق الإسلامي الرفيع، تستقبل الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج بدبي زوّارها، لتصحبهم في رحلة شديدة الخصوصية، بين بساتين وقصص ومحطات متعددة وكهف معجزات ونباتات وأشجار «مباركة»، وردت في الذكر الحكيم والسنة النبوية.

وتُعدّ الحديقة التي تمتد على مساحة شاسعة وجهة مثالية للزيارة للعائلات والأفراد من كل الأعمار، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل، إذ تعرف بملامح من الثقافة الإسلامية، بين الخضرة التي تتميز بها هذه الوجهة الجميلة في دبي. ومن قلب الحاضر إلى زمن بعيد ترتحل الحديقة بضيوفها، حيث كهف المعجزات الذي يسرد بشكل تفاعلي قصصاً عن معجزات أنبياء، إضافة إلى نموذج محاكاة طبيعي (بحيرة موسى) التي تجسّد معجزة انشقاق البحر في قصة سيدنا موسى عليه السلام.