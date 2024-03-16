مخرج مسلسل "المعلم": أبطال العمل غادروا قبل الحريق الهائل بـ 10 دقائق فقط !

قال مخرج مسلسل "المعلم" مرقس عادل، أن جميع الفنانين وصناع العمل كانوا قد غادروا الاستوديو قبل الحريق الهائل الذي اندلع فجر اليوم في استوديو القاهرة بمدينة الجيزة، بنحو عشر دقائق.

وفيما لا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق طمأن مخرج العمل جمهور المسلسل الذي كان يصور إحدى حلقاته في الموقع بأن "جميع من يعملون فيه هم والحمد لله بخير".

لكنه أكد في تصريحات صحافية اليوم أن "ديكورات المسلسل تأثرت بالحريق".

وأتى الحادث فيما لا يزال القائمون على مسلسل "المعلم" الذي يؤدي فيه البطولة الممثل مصطفى شعبان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، وغيرهم، ومن تأليف محمد الشواف، يستكملون تصوير حلقاته التي بدأت تعرض في السباق الرمضاني الحالي.

يذكر أن الحريق امتد إلى أبنية قريبة من الاستوديو الذي تأسس عام 1944 وظل لعقود شاهدا على العصر الذهبي للسينما المصرية، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى إخلاء السكان، فيما أصيب 4 أشخاص، 2 من قوات الإطفاء، و2 من المدنيين.