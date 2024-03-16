أخيراً .. آبل تسمح لمستخدمي الآيفون بتحميل التطبيقات من خارج "آب ستور"

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، السماح لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي، بتحميل التطبيقات إلى أجهزتهم من مواقع الإنترنت الخاصة بمطوري هذه التطبيقات مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام متجرها الإلكتروني "آب ستور"، ويأتي ذلك استجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وتعد هذه الخطوة والتي تعرف أيضاً باسم "التحميل الجانبي" التزاماً من جانب آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد، الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق.

وأوضحت شركة آبل على صفحة الدعم الفني الخاصة بها، إن تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له.

وأفادت، أنها ستسمح للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين.

وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل تعارض السماح بـ "التحميل الجانبي" المقرر بدء تفعيله خلال الربيع الحالي، بدعوى المخاطر الأمنية التي تهدد أجهزة المستخدمين، حيث لن تتمكن الشركة من تقديم الدعم الفني أو رد الأموال للمستخدمين أو التصدي لأي انتهاك للخصوصية.

وأبانت الشركة، إنه لكي يتم السماح لأي مطور بتقديم خدمة التنزيل المباشر للمستخدمين، عليه الوفاء بمجموعة معايير، منها، أن يكون قد سبق تنزيل التطبيق مليون مرة على أجهزتها العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس" في أول سنة له في الاتحاد الأوروبي.