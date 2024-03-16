3 وظائف شاغرة في مكتب بريد البطريق

يبحث مكتب البريد في أقصى جنوب العالم عن 3 موظفين لقضاء أربعة أشهر بمكتب بريد البطريق في أنتاركتيكا، لفرز البريد، وتعداد طيور البطريق، ويتعامل مكتب البريد مع 80000 رسالة وبطاقة بريدية سنوياً، يرسل معظمها بالبريد من قبل ركاب السفن السياحية التي تتوقف عند الجزيرة خلال فصل صيف نصف الكرة الجنوبي.

وقال صندوق التراث البريطاني في أنتاركتيكا، وهو المنظمة التي تدير ما يسمى بمكتب بريد البطريق في قاعدة بورت لوكروي البريطانية في جزيرة جودير، إنه يبحث عن ثلاثة أشخاص لتشغيل مكتب البريد من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام وحتى مارس/آذار 2025، وستشمل واجبات العمال فرز الرسائل والبطاقات البريدية، وبيع الطوابع البريدية، وإدارة متجر هدايا صغير، وحساب أعداد طيور مستعمرة بورت لوكروي، التي تضم 1500 من طيور البطريق الجنتو.