منها الملفوف والجزر.. أطعمة تستطيع تناولها رغم ظهور عفن على سطحها

يقوم العديد من الأشخاص بالتخلص من الأطعمة بمجرد ظهور علامات العفن على سطحها. ولكن، هل تعلم أنك لا تزال تستطيع إنقاذ بعضها؟

وبشكل عام، لا يستطيع العفن أن يتخلّل أنواع الجبن الصلب وشبه الصلب.

ويسري الأمر ذاته على أنواع الفاكهة والخضار الصلبة، مثل الملفوف، والجزر، والفلفل الحلو.

لذلك، تستطيع التخلص من الجزء المتعفن فقط وما حوله بمقدار بوصة واحدة، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية. ومن الضروري إبعاد السكين عن العفن ذاته لتجنب تلويث الأجزاء الأخرى من الطعام.

وفي المقابل، أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن هناك بعض الأطعمة التي يجب التخلص منها فورًا بمجرد تعفنها. وتأتي من بينها:

الفاكهة والخضار الطرية، مثل الطماطم والخيار

المخبوزات

زبدة الفول السوداني، والبقوليات، والمكسرات

الزبادي

المربيات والهلام

بقايا اللحوم المطبوخة والدواجن

المعكرونة

النقانق

ومن الضروري أيضًا التخلص من الأجبان الطرية التي لا يدخل العفن في تصنيعها.

وعند التخلّص من الطعام الفاسد، هناك 5 خطوات يجب اتباعها لتنظيف ثلاجتك، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وتشمل ما يلي:

الخطوة 1: تخلص من الطعام الفاسد

الخطوة 2: أفرغ البراد

الخطوة 3: اغسل الأجزاء القابلة للإزالة

الخطوة 4: نظّف وعقّم البرّاد من الداخل

الخطوة 5: إعادة الرفوف والأدراج والطعام