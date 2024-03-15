وفاة سعودي بعد عملية "تطويل" في تركيا .. واسطنبول تحقق

يحقق مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية في وفاة مواطن سعودي خضع لعملية جراحة لتطويل القامة في مستشفى خاص، وفقاً لصحف تركية محلية.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام محلية تركية بأن المواطن السعودي خضع لجراحة تطويل القامة في مستشفى" الأول" في بيليك دوزو في 18 فبراير الماضي.

وأضافت أن الراحل استقر في فندق "دايز في إسنيورت" إذ بدأ بتلقي العلاج الطبيعي، إلا أنه توفي بعد ذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

كما ذكرت، وفق "العربية.نت" أن مكتب المدعي العام بدأ التحقيق بعد وفاة المواطن السعودي المشبوهة، كما صادر وثائق العلاج ولقطات الكاميرا وتقاريره الطبية كجزء من التحقيق لترسل جثته إلى مركز الطب الشرعي من أجل تحديد سبب الوفاة وإبلاغ السفارة السعودية بوفاته.

