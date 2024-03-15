الشرطة الكندية: دعوا اللصوص يسرقون سياراتكم .. اتركوا لهم المفاتيح عند الباب !

اقترح ضابط شرطة في تورونتو على سكان المدينة ترك مفاتيح سياراتهم عند الباب الأمامي لمنازلهم لتجنب اقتحامها، أو مواجهة اللصوص الذين يريدون سرقة سيارتهم.

وأصدرت دائرة شرطة تورونتو بيانًا يوم الأربعاء أكدت فيه أن أحد الضباط أدلى بهذه التصريحات في اجتماع محلي عقد مؤخرًا.

وقال البيان إن الضابط اقترح “أن يترك الناس مفاتيح سياراتهم في محفظة عازلة عند الباب الأمامي”.

وتابعت: "على الرغم من حسن النية، هناك أيضًا طرق أخرى لمنع اقتحام المنازل بدافع سرقة السيارات".

وتعمل المحافظ العازلة على منع اللصوص من نسخ الإشارات المستخدمة في سلسلة المفاتيح لسرقة المركبات.

وسُمع الضابط ماركو ريكياردي وهو يقول: "لمنع احتمالية التعرض للهجوم في منزلك، اترك مفاتيحك عند باب منزلك الأمامي. إنهم يقتحمون منزلك لسرقة سيارتك." مضيفا وفق ما نشرته صحيفة "سيتي نيوز “إنهم لا يريدون أي شيء آخر”.

"وأشار الشرطي حينها أن الكثيرين ممن يعتقلونهم يحملون أسلحة، "وهي ليست أسلحة لعبة، إنها أسلحة حقيقية"وفق ما قال.

وقالت شرطة تورونتو في بيان الأربعاء إنها "تشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف، حيث يتم استخدام جميع أنواع الأسلحة والأسلحة النارية لسرقة المركبات، بما في ذلك أثناء مداهمات المنازل".

وارتفع معدل سرقة المنازل واقتحامها بسبب سرقة السيارات بنسبة 400 في المائة العام الماضي.

وقال البيان إنه" في حين أن الضباط يطلبون دائمًا من الجمهور إعطاء الأولوية لسلامتهم على سياراتهم، إلا أن هناك طرقًا أخرى يمكن للسكان من خلالها حماية منازلهم ومركباتهم، بخلاف مجرد ترك المفاتيح عند الباب الأمامي".

ومن بين النصائح المختلفة الواردة في البيان، "ركن المركبات في المرآب إن أمكن، والتأكد من أن الممر الخاص بك مضاء جيدًا، وأن يكون لديك نظام أمان منزلي وكاميرات أمنية إن أمكن، ووضع شريط أمني على النوافذ والأبواب الزجاجية، والحفاظ على بوابات الفناء الخلفي و إغلاق نوافذ الطابق الأرضي، والإبلاغ عن المركبات والأشخاص المشبوهين."