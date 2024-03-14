مفتي مصر السابق يثير الجدل في رمضان: الجنة ليست للمسلمين وحدهم (فيديو )

أثار مفتي مصر السابق علي جمعة، جدلا واسعا، بعد ظهوره في برنامج رمضاني على شاشة القناة المصرية الأولى، بحضور مجموعة من الأطفال.

وقال مفتي جمهورية مصر سابقا، أن الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن أتباع الأديان الأخرى سيدخلون الجنة أيضا.

وعلق جمعة: "الدين عند الله الإسلام، وجميع الأديان تسمى إسلاماً، الآية واضحة جدًا، إن الدين عند الله الإسلام، كله اسمه إسلام عندنا".

وأثار جمعة جدلا واسعا من خلال الحديث عن العلاقات بين الجنسين، قائلا إنه في سن المراهقة على سبيل المثال لو أحب شاب فتاة، وكان على علاقة معها بمعرفة ذويها، دون ممارسة الرذيلة أو أمور محرمة، فهو أمر مباح.

وواصل علي جمعة فتاويه المثيرة للجدل، قائلا إن الاحتفال بـ"الكريسماس" جائز وليس محرما، لأنه احتفال بالأنبياء.

وتابع: "الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة يعني الاحتفال بعيد ميلاد المسيح وهو ميلاد معجزة، والقرآن أقر بها، وجعلها عيد محبة وسلام".