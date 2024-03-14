دراسة: كوفيد 19 خفض من متوسط الأعمار بمقدار سنة و 6 أشهر

أظهرت دراسة ضخمة أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في الولايات المتحد، أن وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى انخفاض في متوسط العمر المتوقع للأفراد بمقدار سنة و6 أشهر خلال العامين الأولين من الوباء، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

أوضح الباحثون، أن هذا التراجع يشكل تحولًا حادًا في متوسط العمر المتوقع الذي كان يزداد بشكل مستمر على مدى عقود.

وقال أوستن شوماخر، الباحث في معهد IHME والمسؤول الرئيسي عن الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت": " كان لوباء كوفيد-19 تأثير على البالغين في جميع أنحاء العالم، أعمق من أي حدث آخر خلال النصف قرن الماضي، بما في ذلك النزاعات والكوارث الطبيعية".

وأضاف شوماخر أن متوسط العمر المتوقع قد انخفض في 84% من 204 دول ومناطق تم تحليلها خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، مما يشير إلى التأثيرات المدمرة المحتملة للفيروس.

وتقدر الدراسة أن معدل الوفيات للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا ارتفع بنسبة 22% للرجال و17% للنساء خلال تلك الفترة.

وأظهرت الدراسة أيضًا كيف بدأ عدد السكان في العديد من البلدان المتقدمة والغنية في الانخفاض، في حين استمرت الأعداد في الزيادة في البلدان الأقل ثراء.