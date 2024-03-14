«حيُّ رمضان».. في «مدينة إكسبو دبي»

رجال من شرطة دبي على أهبة الاستعداد لإطلاق مدفع الإفطار، حيث صار لهذا التقليد التراثي العريق مكانه الدائم طوال الشهر الفضيل، بين جنبات «مدينة إكسبو دبي» التي استضافت المعرض العالمي، ومازالت وجهة لكثير من الزوار، الذين أعدت لهم المدينة «حيّاً» وبرنامجاً حافلاً بالفعاليات والأمسيات في رمضان.

ويتيح «حيّ رمضان» في «مدينة إكسبو» لضيوفه فرصة الاستمتاع بأجواء مميزة، تبرز ملامح من شهر الصيام في دولة الإمارات، علاوة على أنشطة ثقافية وتراثية وعروض متنوّعة للعائلات، وسوق للحِرف اليدوية.