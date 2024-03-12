«بكل فخر من دبي».. 30 وصفة رمضانية شهية

أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك، دليل «وصفات رمضان»، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوماً.

وتسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي.

كما يبرز الدليل تنوع خيارات الطعام والطهي والحلويات والمزيج الثقافي المتفرد في دبي، ويظهر مكانتها كحاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، إذ تتضمن الوصفات هذا العام مجموعة من أفضل الأطباق والحلويات التي تميز بتقديمها 10 من أشهر الطهاة حول العالم، إذ يشارك في الدليل 10 مطاعم تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها من حول العالم، وذلك في إطار إبراز مهارات الطهي والطبخ وإعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة الطهاة والترويج لتلك المطاعم والمقاهي، والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

من جهتها، أكدت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، على الدعم المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشروعاتهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وقالت: «تم توسيع نطاق دليل وصفات رمضان هذا العام ليشمل وصفات لنخبة من أمهر وأشهر الطهاة، إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في (بكل فخر من دبي)، إذ يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، ومجموعة من الحلويات الرمضانية».

وأضافت شيماء السويدي «نسعى من خلال هذه المبادرة السنوية إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي، إلى جانب تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة وغير التقليدية في الطهي، إذ يحتفي الدليل بتنوع مشهد الطهي في دبي والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة، إضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز للمواهب الإبداعية في كل المجالات».

وتتميز الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام بالتفرد والتنوع، إذ تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق.

ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكل أفراد الأسرة، بما في ذلك أطباق المقبلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسة والحلويات والعصائر ووجبات السحور.

ويحتوي الدليل هذا العام أيضاً على وصفات صحية، مستوحاة من المطبخ المتوسطي والإماراتي والأميركي والإيطالي والأفغاني والاسكندنافي والهندي، وغيره من المأكولات الشرقية والغربية العالمية.

وطورت العديد من الوصفات التي يشملها الدليل الجديد من قبل طهاة مشهورين، بدأوا رحلة إبداعهم من دبي، وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، إذ يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن بعضهم حصل على نجمة ميشلان لأطباقهم المتميزة.

ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: فنسنت لو موال، وكريستوف ديفويل، وتيم نيوتن، وميرة النقبي، وسيليا ستوكلن، وعائشة العبيدلي، وحصة آل خليفة، وعبير اللوز، وفيصل الهرمودي، وأليكساندر ستومبف.

أما المطاعم المشاركة في الدليل فتشمل: مون سلايس، وكشمش، وميلك وبيكري، وبلين، وباركرز، ومارا، وتوري، وتريسند، و3 فلس، ولا ميزون اني.

ويمكن للجمهور التعرف إلى وصفات رمضان من خلال الرابط:

https://branddubai.ae/Ramadan-Recipes-Proudly-From-Dubai-2024.pdf.

شيماء السويدي:

• الدليل يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، ومجموعة من الحلويات الرمضانية.

قصص نجاح

تعد «بكل فخر من دبي»، إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم ومساندة رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات والمبدعين في مختلف المجالات والقطاعات في الإمارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات ريادة الأعمال الناشئة على النزول إلى سوق العمل، وتوفير المساندة والدعم، وتوصيلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة وغير التقليدية للتفاعل معها.