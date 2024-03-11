سيارة تصطدم ببوابات قصر باكنغهام.. وتوقيف رجل

أُلقي القبض على رجل، صباح أول من أمس، بعدما اصطدمت سيارته ببوابات قصر باكنغهام في لندن، حسبما أفادت الشرطة أمس.

وقالت الشرطة إن «عناصر شرطة مسلحين ألقوا القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في إحداثه أضراراً جنائية، ونقل إلى المستشفى».

وأوضحت: «لا إصابات». بينما يستمرّ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وشددت الإجراءات الأمنية حول قصر باكنغهام - المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية - حيث تقوم الشرطة المسلحة بدوريات حول المبنى الواقع في وسط العاصمة.

وشهد قصر باكنغهام محاولات تسلّل عدة. ففي نوفمبر الماضي، غرّم رجل حاول اقتحام الإسطبلات الملكية في القصر. وفي مايو الماضي، أُلقي القبض على رجل بعدما ألقى «خراطيش» بندقية في الحديقة قبل أيام قليلة من تتويج تشالز الثالث.