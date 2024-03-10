صحيفة "التايمز": رئيس وزراء بريطانيا يصوم يوم "الإثنين" من كل أسبوع

يمارس رئيس وزراء بريطانيا، الهندي الأصل، ريشي سوناك، منذ سنوات طويلة نوعاً شاقاً من الصيام مقداره 36 ساعة متواصلة، تبدأ من الخامسة بعد ظهر الأحد وتنتهي في الخامسة صباح الثلاثاء.

وسوناك، المولود قبل 43 عاما في مدينة ساوثامبتون بجنوب إنجلترا، معروف أيضا بممارسته لركوب الدراجات، وبحبه للحلويات وشرب كوكاكولا مكسيكية مصنوعة من قصب السكر، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية في 28 يناير الماضي فقد وصفه بعض أصدقائه، بأنه "منضبط بشكل لا يصدق" فيما قال آخر من المقربين: "إنه لا يأكل شيئا على الإطلاق طوال يوم الاثنين".

وحسب "العربية. نت" كان المليونير ريشي سوناك الهندوسي الديانة، والأب لابنين من زوجته الهندية الأصل، ذكر في 2022 ببودكاست، أنه يمارس "الصيام المتقطع" ولا يتناول للإفطار شيئا سوى اللبن اليوناني والتوت "ثم أتناول وجبة الإفطار الثانية في منتصف الصباح، وهي عبارة عن كعكة القرفة، أو كعكة الشوكولاتة".

والمعروف عن "الصيام المتقطع" أنه يساعد على إنقاص الوزن عبر التقليل من تناول السعرات الحرارية وتحفيز الحالة المعروفة باسم ketosis المعززة بالجسم فقدان الدهون، والتي تتطلب شرب الماء فقط، أو مشروبات أخرى خالية من سعرات حرارية، كالقهوة السوداء والشاي، مدة 36 ساعة مرة واحدة بالأسبوع "وهو نظام يطيل العمر ويقلل الإصابة بالسرطان ويعزز المناعة".