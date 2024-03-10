ضابط لبناني يطلق النار على حماه وحماته ثم ينتحر

قالت وسائل اعلام لبنانية، أن ضابطاً لبنانياً برتبة مقدم أطلق النار على حماه وحماته (والدي زوجته) أمس السبت، ثم أطلق النار على نفسه ليفارق الحياة على الفور.

وبينت المصادر أن الرجل وزوجته أسعفا الى المستشفى وهما بحالة حرجة.

ووقعت الحادثة في بلدة بشتفين بقضاء الشوف بجبل لبنان الذي تقطنه أغلبية درزية .

ولم تعرف حتى الآن خلفية الحادثة التي وقعت فيما كانت البلدة تشيع أحد ابنائها.