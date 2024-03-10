صداع حاد لأربعة أشهر والسبب دودة في الدماغ فمن أين جاءت ؟

تمكن أطباء في ولاية فلوريدا من كشف أسباب صداع نصفي حاد استمر لدى مريض لمدة أربعة أشهر، بعدما تبين أن دودة شريطية قد اتخذت لنفسها مستقرا في دماغ الرجل.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن المريض البالغ من العمر 52 عامًا، والذي لم يذكر اسمه، من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، بدأ ينتابه القلق الشديد بعد أن توقف الدواء الذي يتناوله لعلاج الصداع المزمن عن العمل، ولا سيما أن الصداع صار يحدث بشكل متكرر وحاد خلال أربعة أشهر متتالية. وتبين بعد الفحص وجود كيسات متعددة في دماغ الرجل بالإضافة إلى تورم، أكد الخبراء أن سببه وجود دودة شريطية وضعت بيضها في دماغه، وأن البيض كان يتسبب في تهيج الأنسجة الموجودة أسفل جمجمته مما يسبب له نوبات الصداع تلك.

وخمن الأطباء أن السبب وراء ذلك هو تناول الرجل لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيدًا، حيث أخبر الأطباء أنه يحب "لحم الخنزير المقدد الطري" وكثيرا ما يتناوله.

وتحدث هذه الحالة، المعروفة باسم "عدوى الكيسات العصبية الطفيلية"، عندما تلتهب أجزاء من الجسم نتيجة لإصابة الدودة الشريطية. ويعتقد الأطباء أن الطفيل دخل جسد المريض بعد أن تناول طعاما غير مطبوخ جيدا ثم انتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر مجرى الدم.

ونشرت الحالة الطبية في المجلة الأمريكية لتقارير الحالة حيث كتب الأطباء: "ربما أدى تفضيل مريضنا طوال حياته لحم الخنزير المقدد الطري إلى حالات استهلاك لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيدًا".

و"تعتمد أعراض الحالة وشدتها على عدد الأكياس الموجودة في الدماغ، ولكن الارتباك وقلة الاهتمام ومشاكل التوازن وكثرة السوائل في الدماغ هي بعض العلامات الرئيسية للحالة. يجب على المرضى الذين يبدؤون في ملاحظة تغيرات في الصداع النصفي لديهم إجراء المزيد من الاختبارات لاستبعاد حالات مثل داء الكيسات المذنب العصبي"، وفق ما ذكر المقال.

تم نقل الرجل الذي لم يذكر اسمه في دراسة الحالة إلى وحدة العناية المركزة وتم إعطاؤه دواءً لتقليل التورم في دماغه ومنذ ذلك الحين، اختفت خراجاته ولم يعد الصداع النصفي لديه بنفس الشدة.