فصل طالبة عراقية وضعت صورة صدام حسين على قبعة تخرجها

قررت جامعة عراقية، امس الخميس، فصل إحدى طالباتها على خلفية تداول فيديو ظهرت فيه وهي تضع صورة الرئيس السابق صدام حسين على قبعة تخرجها، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كلية الرافدين الجامعية في العاصمة بغداد في بيان لها "استنادا إلى ما جاء في محضر لجنة انضباط الطلبة الخاص بالطالبة (عبير طارق علوان) في قسم تقنيات المختبرات الطبية/المرحلة الرابعة، ونظرا لتجاوزها للضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة الطاغية المقبور (صدام حسين) على قبعة التخرج أثناء مراسيم التقاط صور التخرج داخل الحرم الجامعي".

وأضاف البيان المنشور على منصة إنستغرام "عليه تقرر، ترقين (شطب) قيد الطالبة وذلك لمخالفتها تعليمات وضوابط الحرم الجامعي استنادا إلى المادة 5 من تعليمات انضباط الطلبة رقم (160) لسنة 2007".