أخيراً .. رامز جلال يكشف ماذا سيفعل بضيوفه في رمضان

نشر الفنان المصري رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام"، "بوستر" برنامج رامز جلال في رمضان 2024، ويحمل اسم "رامز جاب من الآخر"، والمقرر عرضه بعد أيام قليلة.

وظهر الفنان المصري في البوستر الرسمي، وهو يحمل فانوسا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلبا، ليشوق جمهوره لطبيعة مقلب هذا العام، وسط توقعات بمفاجأة مدوية في قصة البرنامج.

وعلق جلال على البوستر، قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين".

وأضاف جلال: "بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان".

وتتضمن مقالب رامز جلال وجود ضيف مميز، سواء فنان أو لاعب كرة شهير أو مقدم برامج، ليقع ضحيته ضمن أحداث البرنامج ويحاول الهروب والنجاة دون جدوى في إطار كوميدي مشوق.

ومن المقرر عرض البرنامج طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب على شاشة قناة MBC مصر.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال هو فيلم "أخي فوق الشجرة" والذي عرض في السينمات منذ ما يقرب العام.