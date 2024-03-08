رحلة تجريبية ثالثة لأكبر وأقوى صاروخ في العالم

أعلنت شركة «سبايس إكس» أن الرحلة التجريبية الثالثة لـ«ستارشيب»، أكبر وأقوى صاروخ في العالم، قد تتم في 14 مارس الجاري، لكن ذلك يبقى رهن موافقة هيئة الطيران الأميركية.

ومن المحتمل أن يتغير الجدول الزمني، وفق ما أوضحت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وكان الاختباران السابقان لهذا الصاروخ البالغ ارتفاعه 120 متراً انتهيا بانفجار طبقتيه.

ويتألف «ستارشيب» من طبقتين: طبقة الدفع «سوبر هيفي» وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ.

واختارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المركبة «ستارشيب» لتكون مركبة الهبوط لمهمة «أرتيميس 3» التي ستنقل رواد الفضاء إلى القمر في عام 2026. وستسعى «سبايس إكس» إلى تحقيق عدد كبير من «الأهداف الطموحة» في التجربة الثالثة، وفق الشركة. ومن بين هذه الأهداف تنفيذ «عودة متحكم فيها» للمركبة التي يُفترض أن تحط «في المحيط الهندي» عند انتهاء الرحلة. وترغب الشركة أيضاً في اختبار فتحة المدخل التي يمكن استخدامها في المستقبل لإطلاق أدوات في الفضاء كالأقمار الاصطناعية.

وتريد الشركة إجراء «عرض توضيحي لنقل الوقود» خلال الطيران. وبحسب الصحافة المتخصصة، فإن عملية نقل الوقود هذه، قد تتم بين خزّانين داخل المركبة. وتعود آخر رحلة تجريبية لـ«ستارشيب» إلى منتصف نوفمبر، أي قبل أقل من أربعة أشهر. وقد فُصلت الطبقتان عن بعضهما بعضاً بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد ذلك.