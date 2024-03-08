بطاريات رمتها «الفضاء الدولية» تدخل الغلاف الجوي اليوم

أعلنت هيئات حكومية ألمانية، أمس، أن بقايا مجموعة البطاريات التي تخلصت منها محطة الفضاء الدولية قبل ثلاث سنوات قد تدخل الغلاف الجوي للأرض اليوم الجمعة. وقال مركز الطيران والفضاء الألماني (دي إل آر)، إن أحدث الحسابات تُظهر أن مجموعة البطاريات ستدخل الغلاف الجوي فوق أميركا الشمالية، لكن هذا قد يتغير. وكانت الهيئات الحكومية ترد على تقرير في وسائل الإعلام ذكر أن شظايا من بقايا مجموعة البطاريات قد تسقط فوق ألمانيا.

وقال مركز الطيران والفضاء الألماني، إن التحليل الأولي أشار إلى أن شظايا من مجموعة البطاريات يمكن أن تنجو من الحرارة الناجمة عن دخول الغلاف الجوي للأرض، وتصل إلى سطح الأرض.

وتم فصل مجموعة البطاريات - التي ذكرت تقارير أنها بحجم سيارة وتزن 2.6 طن - عن محطة الفضاء الدولية في 21 مارس 2021. ومن المتوقع أن يحترق جزء كبير منها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، لكن يمكن أن تصل شظايا منها إلى سطح الأرض.