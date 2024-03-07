المفترسات بديل فعّال للمبيدات الحشرية

تشكّل الطيور والخنافس والعناكب المفترسة بديلاً فعالاً للمبيدات الحشرية في الحقول، إذ من شأن وجودها خفض أعداد الآفات، وزيادة غلة المحاصيل، على ما بيّنت دراسة نُشرت، أمس الأربعاء. وخلص التحليل إلى أن «الحيوانات المفترسة خفّضت أعداد الآفات بنسبة 73% في المتوسط، وزادت غلة المحاصيل بنسبة 25% في المتوسط».

وكتب الباحثون المقيمون في البرازيل والولايات المتحدة وتشيكيا أنّ «دراستنا تسلّط الضوء على أن الحيوانات المفترسة تعمل بشكل غير مباشر على تعزيز المحاصيل وتوفير خدمات حيوية للنظام البيئي الذي يمكن أن يبقى قائماً حتى في سياق التغير المناخي الحالي».

إلا أن الباحثين لم يقارنوا فعالية الحيوانات المفترسة بشكل مباشر مع فعالية المبيدات.

وقال المعدّ الرئيس للدراسة غابرييل بولدوريني، إن «الفكرة المستخلصة هي أن الحيوانات المفترسة الطبيعية تمثل عوامل جيدة لمكافحة الآفات، والحفاظ عليها أمر أساسي لضمان هذه المكافحة مستقبلاً في ظل التغير المناخي».