عرض أزياء مسرحي الطابع في «باريس للموضة»

كادت لعبة الدخان والأضواء الكاشفة الإخراجية في عرض تشكيلة «موغلر»، أول من أمس، ضمن أسبوع باريس للموضة، أن تحجب الأزياء نفسها التي صممها الأميركي كايسي كادوالادر للدار بعد عامين على وفاة تييري موغلر.

وكان العرض الذي نُظم في مدرسة «ليسيه كارنو» في باريس يتمتع بطابع مسرحي ودرامي.

وبدت مجموعة خريف موسم 2024-2025 وشتائه، بجرأتها وقصّاتها غير المسبوقة، كأنها مصممة لإطلالات نجمات هوليوود على السجادات الحمراء، بحيث تُحدث ضجة كبيرة تصب في خانة سعي الدار إلى استعادة مكانتها، وإحياء شهرتها.

وغابت النجمات الكبيرات عن هذا العرض. وحرص كادوالادر في عرضه السابق على أن يدعو إلى المنصة كلاً من باريس هيلتون، وريثة إمبراطورية فنادق هيلتون، والممثلة الأميركية أنجيلا باسيت، إلى منصة العرض.