السجن لعريس مصري قتل "عروسه" بعد أيام من حفل الزفاف

أمرت جهات التحقيق المصرية بالقاهرة بحبس "عريس" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإنهاء حياة "عروسه" بسبب خلافات بينهما بعد أيام من زواجهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام عريس جديد على إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات بينهما بعد أيام من حفل زفافهما في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

ففي حين تلقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية، تبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى، وبالفحص تبين وجود إصابات بالغة في جسدها تمثلت في كدمات وكسور، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وعن طريق التحريات، كُشف أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد أيام من زواجهما، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربا إلى أسرته في إحدى قرى سوهاج.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات معه، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة وسوهاج.

وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.