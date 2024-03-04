أخذت له قرضاً باسمها فطالبها بالانتحار ليتخلص من الأقساط

اتهمت امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية، زوجها بمحاولة إجبارها على الانتحار في محاولة منه للتخلص من أعباء القرض الذي حصل عليه باسمها، وتقدمت المرأة بشكوى إلى الشرطة التي بدأت التحقيق في الأمر.

وبحسب الشكوى المقدمة من الضحية، فإنها تزوجت عام 2022 وتعرضت بعد زواجها لإهانات مستمرة من الزوج وعائلته بسبب المهر، وبسبب عدم قدرتها على تلبية مطالبهم، كانت تتعرض للإيذاء الجسدي يوميًا، بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وخلال فترة حملها، واجهت ألواناً من الإذلال وسوء المعاملة حيث حرمها أهل زوجها من التغذية السليمة والرعاية الطبية عندما علموا أنها حامل بطفلة، ولم يتوقف الزوج وأهله عند هذا الحد بل رفضوا نقلها إلى المستشفى عندما أحست بآلام المخاض، ما أدى إلى وفاة الجنين بسبب تسمم الرحم.

وبعد أن فقدت طفلتها، لجأت الضحية إلى منزل والدتها، إلا أنها أقنعتها بالرجوع إلى بيتها بعد اعتذار زوجها، وبعد عودتها، كشف لها الزوج أنه حصل على قرض كبير باسمها طالباً منها التخلص من حياتها، وهددها قائلاً إنها إذا ماتت فسوف يُعفى من القرض، واستمر في إهانتها لفظياً وجسدياً في محالة لإجبارها على الانتحار لإسقاط القرض. وسجلت الشرطة القضية ضد تسعة أشخاص، من ضمنهم الزوج وعائلته.