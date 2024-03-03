ما حكاية القطة التي ماتت بعد "فتاة العريش" ؟ .. نفاصيل جديدة عن انتحار طالبة الطب

لا زال الشارع المصري مشغولاً بقضية انتحار طالبة كلية الطب البيطري في جامعة العريش نيرة صلاح، إثر تعرضها للابتزاز وتهديدات بنشر صورها عارية بعد أن التقطتها لها زميلتها خلال استحمامها.

وكشف محامي الأسرة أحمد سلامة، أن عائلة الضحية ستطلب تشريح جثة الراحلة من أجل كشف الحقيقة، خاصة أن قطة ماتت بعد تناولها من نفس العصير الذي شربت منه الفتاة.

وقال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية، إن المحامي العام لنيابات المنصورة قرر تكليف فريق من النيابة لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال الأسرة ودور مشرفة المدينة الجامعية في حماية الفتاة.

وكشف أحد أقارب الفتاة خلال مداخلة أخرى مع البرنامج، أن الفتاة تواصلت مع والدتها ليلة الحادث وأبلغتها بشعورها بتعب في المعدة فنصحت الأم ابنتها بتناول دواء، لكن الأسرة فوجئت أن مشرفة المدينة الجامعية تبلغهم بنقل ابنتهم إلى المستشفى في حالة سيئة وطالبتهم بالقدوم فورا وبعدها تم إعلامهم بوفاتها.

وتابع أن الأسرة طالبت بتشريح جثة ابنتها لمعرفة سبب وفاتها، وفيما كان السبب تسمماً أم غير ذلك، وكذلك تحديد طبيعة المادة التي أدت لإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

يشار إلى أن هذه التطورات كانت حدثت بعد أن ظهرت تفاصيل أخرى عن الواقعة كشفتها محادثات عبر تطبيق المراسلة "واتساب".

وتبين من حديث لطلبة كلية الطب البيطري أن الراحلة تعرّضت لتهديدات قبل انتحارها، حيث تضمنت إحدى المحادثات تهديداً ومطالبة باعتذار فوري قبل أن يتطور الأمر، ويتم نشر بعض الصور الخاصة بها وفضحها.

وكان مصدر أمني مصري أعلن الجمعة، أنه تم فحص موقف الطالبة المتهمة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة.

كما تم توقيف والد الطالبة المتهمة شروق وهو برتبة رائد، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.

يذكر أن الأوساط المصرية ومواقع التواصل كانت ضجت بهاشتاغ حمل اسم "حق طالبة العريش"، كشف عن جريمة ابتزاز إلكتروني تعرضت لها طالبة بكلية الطب البيطري أدى لانتحارها بمادة سامة.

وكشفت التفاصيل أن طالبة من مدينة المنصورة تدعى نيرة وتدرس بكلية الطب البيطري جامعة العريش تعرضت لابتزاز إلكتروني وتهديدات بنشر صور عارية لها التقطتها زميلتها خلال قيامها بالاستحمام وهددتها بنشرها انتقاما منها، فتناولت الطالبة مادة سامة نقلت على إثرها إلى المستشفى وتوفيت فور وصولها.