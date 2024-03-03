بائع شاي هندي: قال لي شاي جيد .. ولم أعرف أنه بيل غيتس ! من هو بيل غيتس ؟

أثار بائع شاي هندي شهير على جانب الطريق، موجة استغراب كبيرة، بعد ظهوره في فيديو وهو يقدم كوبًا من الشاي الساخن للملياردير الأميركي بيل غيتس دون أن تكون لديه أي فكرة عن هوية ملياردير التكنولوجيا الشهير.

ويتمتع دوللي باتيل، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يمكلك "كشك الشاي دوللي كي تابري"في مدينة ناجبور بولاية ماهاراشتر غرب الهند، بقاعدة جماهيرية كبيرة في المدينة بسبب أسلوبه الغريب ومهاراته الفريدة في صنع الشاي.

ففي 27 فبراير الجاري دُعي باتيل لإعداد الشاي "لبعض الأجانب" في مدينة حيدر أباد بولاية تيلانغانا الجنوبية من بين هولاء مؤسس شركة مايكروسوفت، والملياردير الأميركي وفاعل الخير بيل غيتس.

وقال دوللي باتيل: "لقد تم استدعائي إلى حيدر أباد لإعداد الشاي لسبعة أو ثمانية أجانب". "بدأت بتحضير الشاي وكان هناك رجل يقف بجانبي. لم أكن أعرف من هو.

وأضاف باتيل لصحيفة ذا ناشيونال: "في اللحظة التي قدمت له الشاي، قال:" واو! "شاي جيد يا دوللي".

لم يكن لدى باتيل أي فكرة عن هوية "الأجنبي" الذي يقف بجانبه طوال عملية صنع الشاي، حتى شارك غيتس مقطع الفيديو الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي.

وكتب غيتس مع لقطات له وهو يبتسم ويبدو مفتونا "في الهند، يمكنك أن تجد الابتكار في كل مكان تتجه إليه - حتى في إعداد كوب بسيط من الشاي!" .

ويتابع باتيل: "فقط بعد عودتي إلى المنزل، اتصل بي أصدقائي وسألوني إذا كنت أعرف من قدمت له الشاي. كنت جاهلاً وقالوا إنه بيل غيتس. قالوا إنه رجل كبير. لم أكن أعرف من هو بيل غيتس!

وأضاف: "لقد كان لطيفًا ومتواضعًا جدًا."