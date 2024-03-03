فنانون صاعدون وواعدون يخطفون الأضواء في «ليالي الفن»   

تعود الفعالية الشهيرة «ليالي الفن» بنسختها الـ17 إلى قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي يومي السابع والثامن من مارس، مما يعزز مكانة المركز كحاضنة للفنانين الصاعدين وداعم أساسي للمشهد الفني والثقافي في الإمارة. وستتضمن النسخة الجديدة عرضاً مميزاً لأعمال فنانين محليين وعالميين، إضافة إلى مجموعة من الجلسات النقاشية، والعروض الفنية، والمنصات المؤقتة للبيع بالتجزئة، والعروض الترفيهية الموسيقية.

وتهدف فعالية «ليالي الفن» إلى دعم الفنانين المحليين والعالميين، من خلال تزويدهم بمنصة قيمة لعرض إبداعاتهم، والوصول إلى المجتمع الفني الأوسع في دولة الإمارات. ويسهم هذا الحدث الذي يقام مرتين سنوياً، في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي في صميم شبكة الفن الراقي التي لطالما اشتهرت بها دبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل بشكل وثيق مع الفنانين، والاطلاع على المعارض والأعمال الفنية الاستثنائية. وفي نسختها الحالية، أبرمت «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي شراكة مع «كريستيز الشرق الأوسط»، و«ميا آرت كولكشن»، و«داينويش»، إضافة إلى شريك الضيافة «سوكري». وستقدم الفعالية باقة من المعارض لفنانين محليين وعالميين وستُعرّف الجمهور بأسلوبهم الفني الفريد، بما في ذلك أعمال الفنانين آمنة البنا، ونور أبوغيدا، ورباب الطنطاوي، وسليم الكعبي. كما ستركز المنصة المحلية المؤقتة للبيع بالتجزئة FLTRD Art Nights على مجموعة مختارة من العلامات التجارية للاحتفاء بها خلال الحدث.

وسيتخلل الفعالية عقد مجموعة من الجلسات النقاشية، حيث ستكون هناك جلسة خاصة في السابع من مارس تنظمها دار «كريستيز» حول «كيفية تأسيس مجموعتك الفنية» التي تناقش جميع الجوانب ذات الصلة، بدءاً من مرحلة البحث وصولاً إلى مرحلة تحليل السوق، فضلاً عن تقديم نصائح حول جمع الأعمال الفنية وإدارتها من قِبل الجيل المقبل. كما ستعقد جلسة نقاشية أخرى بعنوان «إعادة تصور أعمال فريدا كاهلو: من اللوحات الفنية الشهيرة إلى الموضة والعوالم الرقمية من معهد مارانجوني»، وستحضر الجلسة افتراضياً مارا روميرو كاهلو، رئيسة «مؤسسة فريدا كاهلو». وفي الثامن من مارس، تُعقد جلسة نقاشية خاصة حول «إعادة تشكيل السرد القصصي: تمكين المرأة من خلال الفن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة».