أخيراً مدرس علوم يجيب على السؤال الذي حيَّر العالَم: البيضة أولاً أم الدجاجة؟

ما الذي جاء أولا البيضة أم الدجاجة؟

سؤال يطرحه البشر على أنفسهم تقريبًا منذ بداية الزمن، لكن أحدهم يعتقد أنه اكتشف أخيرًا ما إذا كانت الدجاجة أم البيضة جاءت أولاً.

ووفقا للرائج علميا فقد قام البشر بتربية الدجاج لفترة طويلة جدًا، يعود تاريخها إلى حوالي 10000 عام مضت، لكن أحد الخبراء تحدث عن وجود البيض قبل ذلك بكثير.

إذ أكد مدرس العلوم والتكنولوجيا لويس فيلازون والذي تدرب أيضًا في علم الحيوان بأن "البيض أقدم بكثير من الدجاج." وتابع في تصريحات لمحطة بي بي سي في برنامج Focus Science قائلا "وضعت الديناصورات البيض، ووضعت الأسماك التي زحفت لأول مرة من البحر بيضها، وأيضا الوحوش المفصلية الغريبة التي سبحت في البحار الضحلة الدافئة في العصر الكمبري قبل 500 مليون سنة وضعت أيضًا البيض. وعلى الرغم من أن هذا ليس بيض دجاج، إلا أنه يعني أن البيضة جاءت أولاً بالتأكيد".

وفيما يخص بيضة الدجاجة الأولى، كون فيلازون رأيه عبر دراسة كيفية تربية الدجاج كما نعرفه اليوم حيث يعتقد أن الدجاج الذي لدينا ظهر لأول مرة نتيجة "تهجين" طيور الأدغال الحمراء في جنوب شرق آسيا مع طيور الأدغال الرمادية منذ حوالي 10000 عام. وقال "في مرحلة ما من التاريخ التطوري، عندما لم يكن هناك دجاج، تزاوج طائران كانا دجاجًا تقريبًا، ووضعا بيضة فقست فجاءت الدجاجة الأولى".