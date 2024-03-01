أرملة ثرية تدفع رسوم طلاب الطب في جامعة بنيويورك إلى الأبد

احتفل طلبة كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك، بإعلان الجامعة استمرارهم بالدراسة بدون الحاجة إلى دفع الرسوم الدراسية.

وجاء ذلك بعد أن تبرعت الدكتورة روث غوتسمان، وهي أستاذة سابقة في الجامعة ورئيسة مجلس أمناء أينشتاين وأرملة أحد المستثمرين في وول ستريت بمبلغ مليار دولار أمريكي، وهذا البلغ يضمن التعليم المجاني للطلاب في منطقة برونكس إلى الأبد.

وقالت مؤسسة مونتيفيوري التي تضم كلية أنشتاين "يُحدث هذا التبرع ثورة جذرية في قدرتنا على مواصلة جذب الطلاب الملتزمين بمهمتنا، وليس فقط أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيحرر طلابنا (من العبء المالي) مما يمكنهم من متابعة المشاريع التي قد تكون مكلفة."