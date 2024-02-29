بعد سرقة سبائك ذهب بالملايين .. القبض على قاتل الخواجة حسني في بولاق

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة في مصر في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا، وتم اقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتويات محله التي قدرت بالملايين، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات.

وكان مصدر أمني قد نفى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها عدد 6 من الملثمين والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان مساء أمس: "إن الصورة المشار إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وإن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات عن مرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب على صاحب المحل ليسقط قتيلا، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة.

وكان الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه، إثر قيام شخص بالدخول إلى المحل وطلب من عامل في المحل شراء علبة سجائر وعقب عودته عثر على الخواجة حسني جثة هامدة، ووجود بعثرة في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله.