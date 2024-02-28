الراتب تضاعف في يوم نزوله.. عطل فني «سعيد» بسويسرا

اعتذرت سلطات مدينة زيوريخ السويسرية للعاملين بعدما تسبب عطل فني في مضاعفة مرتباتهم الشهرية، حيث يحاول المسؤولون المحليون الآن استعادة الأموال.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن السلطات قالت في بيان إنه تم إرسال 175 مليون فرانك (200 مليون دولار) بالخطأ، أول من أمس، وهو يوم دفع رواتب فبراير الجاري. وأوضحت السلطات أن العاملين لا يستطيعون الاحتفاظ بالأموال، ويحاول المسؤولون التوصل لطريقة مبسطة لكي يتمكن 30 ألف عامل من إعادة الأموال بسهولة.

وترجع هذه المشكلة لخطأ فني في بنك كانتون زيوريخ، الذي يتلقى تحويلات مرتبات العاملين في مدينة زيوريخ. وقال البنك إن عطل برنامج تابع لشركة سويسكوم ايه جي للاتصالات، تسبب في حدوث العطل الفني. بينما ذكرت شركة الاتصالات «نحن على علم بخطورة هذه الواقعة، ونعتذر عن الإزعاج الذي نجم عنها».

وأوردت الصحف السويسرية أن الزيادة غير المتوقعة في المرتب دفعت العاملين للتواصل مع مكاتب عملهم للاستفسار عن هذه الأموال.

ومزح آخرون بشأن الأموال على شبكة الإنترنت، ووصفوها بـ«التعويض عن التضخم»، وطالبوا بتكرار منحهم هذه الزيادة.