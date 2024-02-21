فيصل بلهول يدعم مشروعات نوعية في «شارك تانك دبي»

رحلة مُلهمة يمضي بها رواد الأعمال الذين يشاركون في برنامج «شارك تانك دبي» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، إذ يعرضون خلالها أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة على لجنة من المستثمرين أملاً بأن يتمكنوا من إقناعهم بأهمية الاستثمار في أفكارهم مقابل حصولهم على نسبة مئوية من المشروع.

في البرنامج الذي شهد حتى حلقته الثامنة تحقيق صفقات بقيمة تجاوزت حاجز الـ30 مليون درهم، برز رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي، فيصل بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الذي اختار الاستثمار في مجموعة من المشروعات الناجحة التي تتوافق مع طبيعة رؤيته وتقييمه ومعاييره الخاصة، حيث جاءت المشروعات متنوعة، ويصب معظمها في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا، وأخرى مرتبطة بالوجبات الصحية وتحسين جودة الحياة، وغيرهما.

وخلال حلقات برنامج «شارك تانك دبي» الذي يعرض مساء كل خميس، أسهم بلهول في دعم مجموعة من المشروعات المتنوعة، حيث أبدى اهتماماً بفكرة منصة «ريست هيرو» التي ابتكرها رائد الأعمال عبدالله الشمري، بهدف توفير الحلول لأصحاب المشروعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، ومنذ تأسيسها نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية، وإنشاء نحو 2500 متجر إلكتروني.

وتبنى بلهول أيضاً فكرة مشروع «كي نو أنابيل» الذي أسسه البرازيلي خوسي بالتعاون مع كارلا، بهدف مساعدة أصحاب الهمم على تجاوز التحديات التي تواجههم في التعلم والقراءة، وذلك من خلال ابتكارهما لجهاز «كي إكس» الذي يتوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

وأسهم بالتعاون مع بقية أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج في دعم مشروع «جنين» الذي أسسه الفلسطيني عزيز خطيب وزوجته تالا هماش، حيث يقدم المشروع تشكيلة من المنتجات العضوية والطبيعية، وهي: زيت الزيتون والزعتر، والزيتون، والفريكة والسُماق والميرمية التي يتم استيرادها من فلسطين، حيث يعتمد عزيز وتالا على ما تجود به أرضهما الواقعة في مدينة جنين من خيرات.

من جهة أخرى، أبدى إعجابه بفكرة مشروع (PeriCare) الذي عرضته رائدة الأعمال المصرية، بريهان أبوزيد، وما يقدمه المشروع من تشكيلة متنوعة من المنتجات المبتكرة التي تساعد الأم حديثة الولادة في الحصول على خصوصية تامة أثناء عملية الرضاعة، وتمكنها في الوقت ذاته من الاعتناء بأطفالها والاهتمام بصحتها. وأسهم بلهول أيضاً في دعم فكرة مشروع «بي برونزي» الذي عرضته رائدة الأعمال اللبنانية بانة إدريس، ويتخصص في إنتاج أنواع من الزيوت الخاصة بتسمير البشرة.

وأكد فيصل بلهول حرصه على اختيار مشروعات متفردة في أفكارها ومنتجاتها، وتمتلك مقومات النجاح في السوق. وقال: «هناك العديد من المعايير التي استند إليها شخصياً في تقييم المشروعات المشاركة في برنامج (شارك تانك دبي)، وعلى رأسها مدى جودة الفكرة، وإلمام صاحب المشروع بها وبتفاصيلها الكاملة، ومدى خبرته في هذا المجال»، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية معرفة حجم السوق والشريحة المجتمعية التي يستهدفها المشروع. وأضاف: «كلما كبر حجم السوق، زادت فرص نجاح المشروع ونموه، فضلاً عن تفرد الفكرة نفسها وقدرتها على المنافسة».

وأشار بلهول إلى ضرورة قيام رائد الأعمال بتطوير نفسه باستمرار. وتابع: «عملية التطوير لا تقتصر على تنمية المهارات فقط، وإنما تتسع لتشمل أيضاً كيفية دراسة الفكرة وتطويرها والإلمام التام بها، وعلى رائد الأعمال أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات كافة التي يمكن أن تواجهه خلال المستقبل، وأن يكون مستعداً لها».

فيصل بلهول:

• على رائد الأعمال أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات كافة التي يمكن أن تواجهه خلال المستقبل، وأن يكون مستعداً لها.

في سطور

يعد فيصل بلهول نموذجاً ملهماً لرواد الأعمال، حيث درس هندسة التصنيع في جامعة بوسطن الأميركية، وأتم بعد ذلك برنامج القيادة التنفيذية العليا في جامعة هارفارد، وأسس شركة «إثمار كابيتال بارتنرز» ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارتها.

كما أسس «أمانات القابضة» التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المتكاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة عدد من مجموعات الأعمال والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة في الدولة، ومجلس المدارس الخاصة في الإمارات، ومجموعة أعمال الأدوية ومعدات الرعاية الصحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI)، وعمل سابقاً عضو مجلس إدارة في شركة «النور» للرعاية الصحية التي تم إدراجها في بورصة لندن كإحدى أكبر 250 شركة.