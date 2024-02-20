ما المقصود بالسنة الكبيسة؟.. 13% من سكان ألمانيا لا يعرفون الإجابة!

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن 13% من سكان البلاد قالوا إنهم لا يمكنهم إعطاء تعريف للمقصود بمصطلح «السنة الكبيسة» مقابل 76% قالوا إنهم يعرفون المقصود بهذا المصطلح، فيما لم يرد 11% على سؤال الاستطلاع.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد «يوجوف» لأبحاث الرأي أمس الاثنين وشمل نحو 3700 شخص، وقال المعهد إن الاستطلاع يمثل السكان في ألمانيا الذين تبدأ أعمارهم من 18 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص في الشريحة العمرية بين 45 و54 عاماً كانت الفئة الأكثر ثقة في إجابتها على سؤال الاستطلاع إذ قال 81% من هذه الشريحة إن بمقدورهم أن يشرحوا ما المقصود بالسنة الكبيسة.

يذكر أنه في السنة الكبيسة، يتكون العام من 366 يوماً بدلاً من 365 يوماً حيث يضاف اليوم التاسع والعشرين لشهر فبراير في مثل هذه السنة.

ويُعْزَى اليوم الزائد إلى سبب يتعلق بعلم الفلك إذ لا تحتاج الشمس إلى 365 يوماً بالضبط للدوران حول الأرض بل تحتاج إلى 365 يوماً وخمس ساعات ونحو 49 دقيقة تقريباً. ويتم إدراج هذا اليوم الزائد عادة كل أربع سنوات لتعويض الفارق بين السنة الفلكية - أي السنة الشمسية - والسنة التقويمية.