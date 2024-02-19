أليشيا كيز: سعيدة بالغناء في «ليالي السعديات»

أحيت النجمة الحائزة 15 جائزة غرامي، أليشيا كيز، حفلاً أمتع جمهور «ليالي السعديات» في أبوظبي، أول من أمس.

وأبهرت المطربة الأميركية، الجمهور بصوتها الساحر، مستهلةً الأمسية بأغنية «فالنج»، ثم شدت بباقة من أغانيها الناجحة، مثل: «جيرل أون فاير»، و«إف آي إينت جوت يو»، و«نو وان».

وقالت أليشيا: «سعيدة بوجودي معكم هنا في أبوظبي، وأشكركم جميعاً على حفاوة الترحيب. متحمسة لتقديم موسيقاي والغناء أمامكم. أقدر حبكم ودعمكم، وأتمنى أن تقضوا أمسية رائعة الليلة في جزيرة السعديات».

وتتواصل حفلات «ليالي السعديات» في الهواء الطلق، وسط الإطلالات الخلابة على الجزيرة، وستتوج الدورة الأولى أمسياتها بحفلين مع المطرب الويلزي توم جونز في الأول من مارس المقبل، وباليوم التالي مع المطرب ومؤلف الأغاني الأميركي جون ليجند.