أسبوع الموضة في لندن.. حنين إلى «يوم من الأيام»

انطلق في لندن أسبوع الموضة، بمشاركة مصمم الأزياء الأيرلندي بول كوستيلو، الذي دافع عن المظهر الكلاسيكي، وأضفى قليلاً من شعور الحنين إلى الماضي على الممشى، بينما تحتفل الفعالية بالذكرى الـ40 على تأسيسها.

وقدم كوستيلو (78 عاماً)، الذي لم يستطع حضور العرض بسبب مرضه، مزيجاً من اللونين الأبيض والرمادي الداكن، وأقمشة كثيرة من صوف (التويد) في مجموعته لخريف وشتاء 2024، التي جاءت بعنوان «في يوم من الأيام».

وافتتحت عارضات أزياء يرتدين سترات بيضاء وتنانير واسعة العرض، تلتهن مجموعة ترتدي ملابس منقوشة وتنانير وسترات من (التويد) الداكن اللون، ومعاطف بها أحزمة وفساتين قصيرة.

وقال كوستيلو في رسائل للمعرض: «هذه المجموعة تعبّر عن وجهة نظري بأن التصميم الكلاسيكي لايزال يتمتع بمكانه في آخر صيحات الموضة».

وتحلّ هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على إطلاق مجلس الأزياء البريطاني أسبوع الموضة الأول في لندن، الذي يُعدّ واحداً من أربعة عروض أزياء كبيرة، إلى جانب تلك التي تقام في نيويورك وميلانو وباريس، ويشتهر بتقديم مواهب ناشئة.