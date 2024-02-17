تهرب بعد إجراء عملية تجميل.. والسبب فاتورة المستشفى! فيديو

حاولت امرأة، أخيراً، التسلل من أحد المستشفيات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية، بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية.

وبحسب ما تم التقاطه من قبل المارة في مستشفى خاص في حي شيشلي بإسطنبول، أوضح مقطع فيديو قصير تم تداوله عبر الإنترنت المرأة وهي ترتدي رداء المستشفى ونعالًا أبيض وتتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.

وتظهر اللقطات وجه المرأة منتفخاً ومغطى بالكامل تقريبا بالضمادات، وهو أمر منطقي عند الأخذ في الاعتبار أنها خضعت لعملية جراحية تجميلية واسعة النطاق قبل ساعات فقط.

والأمر الأقل منطقية هو دوافع المرأة لترك سريرها في المستشفى بمجرد انتهاء تأثير التخدير - في محاولة لتجنب تغطية فاتورة الإجراء، وذلك بحسب صحيفة "odditycentral"

وذكرت قناة إن تي في الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التي لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية في وجهها، وجلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشي مباشرة بعد إجراء التجميل، زُعم أنها حاولت التسلل خارج المستشفى دون أن تدفع.

ولسوء حظ المرأة، لاحظها موظفو المستشفى أثناء مغادرتها المستشفى وواجهوها. ووقعت مشاجرة حيث منعت المرأة من الخروج لحين وصول الأمن، فقامت بشتم الممرضات والأطباء بلغة أجنبية. وأفيد أنه تم اصطحاب المريض لاحقاً إلى المستشفى، لكن من غير الواضح كيف تم حل الوضع.

الفيديو نقلاً عن "يوتيوب"