5 أطعمة ممنوعة على طفلك فى عامه الأول

يرى العديد من الأطباء والمختصين أن هناك عدداً من الأطعمة غير مسموح بها للطفل قبل إتمامه عامه الأول، حيث تعرضه للكثير من المشاكل الصحية في الكبر. ويؤكد الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة التي كانت تحفظها الأمهات قديما، وأثبتت الدراسات الطبية أنها تُعرّض الطفل للكثير من المشاكل الصحية في الكبر، ومنها البدء في إعطاء الطعام بعد بلوغ الطفل 40 يوما، وهذا يزيد من تعرضه لمشاكل في الجهاز الهضمي، وقد يزيد من تعرضه لمرض السكر في الكبر.

وأكد على ضرورة عدم إعطاء الطفل أي طعام غير الحليب الصناعي أو حليب الأم حتى بلوغه أربعة أشهر، حتى يحصل على مناعة قوية، ويكون الطعام الذي يأخذه تحت إشراف الطبيب الذي يحدد نوعية الطعام والكمية.

وقدم استشاري الأطفال، أبرز الأطعمة الممنوعة على الطفل قبل بلوغه عامه الأول، ومن أشهرها عسل النحل لأنه قد يتسبب في تعرض الطفل لمشاكل في المعدة، كما أن بعض الأطفال يعانون من حساسية العسل، لافتا إلى أن إعطاء الطفل للحليب كامل الدسم يعرضه لمشاكل في الجهاز الهضمي ويزيد من الغازات والانتفاخ لديه.

وأضاف أن الملح أيضا من أكثر الإضافات علي الطعام التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الطفل، وتؤثر على صحة الكلى، وكذلك البقوليات يجب قبل البدء في إعطائها الطفل إجراء تحليل أنيميا الفول، وفي حالة اصابة الطفل بهذا المرض تصبح البقوليات ممنوعة.

وأشار إلى أن صفار البيض مسموح للطفل بعد إتمامه 6 أشهر، ولكن بياض البيض غير جيد قبل بلوغه العام الأول، لأنه يعرضه للإصابة بالحساسية، ولذا عند إتمام طفلك 4 شهورك يمكن إدخال الجزر والتفاح والبطاطس والكوسا إلى قائمة غذائه على أن تكون كلها مسلوقة بالماء فقط ولا يتم وضع أي إضافة عليها.