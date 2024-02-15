700 مليون زهرة من كولومبيا إلى العالم

صدّرت كولومبيا أكثر من 700 مليون زهرة لمناسبة يوم الحب (الفالنتين)، إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية، جنيفر موخيكا، في بيان، إن «الرقم يمثل 15% من صادرات الزهور السنوية في كولومبيا، التي تشكل ثاني أكبر مورّد لهذا المنتج في العالم بعد هولندا».

وتتميّز كولومبيا بجودة زهور كثيرة، أبرزها: الورود والقرنفل والأقحوان والكوبية والزنابق. وتُعدّ الزهور ثاني أكثر منتج زراعي تصدّره كولومبيا بعد البُن، إذ تزرع وتصدّر إلى الخارج أكثر من 60 نوعاً و1600 تشكيلة من الزهور.

ويشهد يوم الحب الذي يحتفل به الكولومبيون في سبتمبر، ويوم الأم الذي يُصادف في هذا البلد في شهر مايو، أكثر نسب مبيعات من الزهور في الخارج، إذ تمثل نحو 30% من الحجم السنوي لمبيعات الزهور في البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب موخيكا.

وارتفعت الرحلات الجوية لنقل الزهور ثلاث مرات خلال الأيام الماضية، لتصل إلى ما بين 30 و40 رحلة يومياً.

وإضافة إلى الولايات المتحدة، تصدّر كولومبيا الزهور إلى نحو 100 دولة، بينها: اليابان وهولندا وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وبين يناير وأكتوبر الماضيين، بلغت الإيرادات المتأتية من تصدير الزهور الكولومبية نحو 1.75 مليار دولار، كما أظهرت الأرقام الرسمية.