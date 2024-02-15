إنقاذ 1000 سلحفاة بحرية خلال 4 سنوات في أبوظبي

أعلن «ذا ناشيونال أكواريوم» أبوظبي، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، عن تحقيق إنجاز تمثل في إنقاذ 1000 سلحفاة بحرية في أقل من أربع سنوات. وستتم متابعة تطوّرات السلحفاة رقم 1000 بعد إعادتها إلى الحياة البرية عبر الأقمار الاصطناعية في الخليج العربي، وستعرض مواقع السلحفاة أسبوعياً في مدوّنة على موقع «ذا ناشيونال أكواريوم»، وعبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أحمد الهاشمي: «يسعدنا أن ننقذ السلحفاة رقم 1000 بالشراكة مع (الأكواريوم الوطني)، ما يعزّز مكانة أبوظبي في إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأنواع الرئيسة في الإمارة».

وأضاف: «بفضل خبرتنا في الحفاظ على البيئة، نسعى دائماً إلى توفير الرعاية الأكثر تقدماً للسلاحف حتى نعيدها إلى بيئتها الطبيعية، ما يضمن استقرار أعدادها وازدهارها في مياه الإمارة، ويعزّز رؤيتنا لمستقبل مستدام، بحيث تعيش الأجيال المقبلة مع أعداد وفيرة من الأنواع البحرية».