استيقظت من موتها قبل حرق جثتها بلحظات

نجت امرأة هندية من الموت حرقا بعدما استيقظت قبل لحظات فقط من حرق جثتها كما هي التقاليد في بعض مناطق الهند.

وأصيبت بوجي أما، 52 عامًا، من بيرهامبور من الهند، بحروق بالغة نتيجة حريق حصل في منزلها في الأول من فبراير، ليتم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق غطت نصف جسدها، ومن ثم تتم إعادتها إلى منزلها حيث ظلت هناك في حالة سيئة، ولا سيما بسبب عجز الأسرة من نقلها إلى مستشفى آخر بسبب سوء حالتهم المادية.

وبعد بضعة أيام من مكوثها في المنزل دون أن تفتح عينيها، اعتقد زوجها سيبارام بالو، جازما أنها ماتت فرتب لنقلها إلى مكان حرق الجثث في عربة الموتى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا " عن الزوج قوله "اعتقدنا أنها ماتت وأبلغنا الآخرين في المنطقة بترتيب سيارة نقل لنقل الجثة إلى مكان حرق الجثث".

ولكن امرأة تدعى شيرانجيبي لاحظت أن بوجي فتحت عينيها في اللحظات الأخيرة قبل إلقاءها في النار، وقالت: "في البداية كنا خائفين لأننا لم نشهد مثل هذا الحادث من قبل، على الرغم من أننا سمعنا بعض القصص".

وحينها تم استدعاء سائق الحانوتي مرة أخرى لينقلها باتجاه المنزل ولكن وهي حية هذه المرة، وذلك بعد نصف ساعة فقط من إيصالها للمدفن جثة هامدة.

وسبق لحوادث مشابهة أن حصلت سابقا، إذ تم الإعلان عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا في دار رعاية المسنين في نيويورك، ليكتشف موظفو دار الجنازات لاحقًا أنها على قيد الحياة.

كما أعلنت ممرضة وفاة امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا تعاني من الخرف المبكر، ليجدها موظفو دار الجنازات تلهث من أجل الهواء في كيس الموتى