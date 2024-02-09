قتل صديقته بسبب خلاف على تقطيع البصل!

ألقت الشرطة في ولاية إنديانا الأميركية على رجل بتهمة قتل صديقته، القاضية السابقة مارسيا لينكسي، في حادث مأساوي نشب عن جدال حول كيفية تقطيع البصل.

ووفقًا لتقارير الشرطة، اتهم كالفرت بطعن لينكسي ثم تنظيم مسرح الجريمة، حيث قام بالاستحمام والتنظيف قبل الاتصال برقم الطوارئ 911.

وفي تصريح قدمه كالفرت للشرطة، أكد أنهما كانا يتجادلان ويحملان سكاكين، وأن صديقته هاجمته بالسكين. وأوضح أنه كان يقوم بتقطيع البصل، ولكن الضحية اعتبرت أنه يقوم بذلك بطريقة خاطئة، مما أدى إلى تصاعد الجدال بينهما.

وعند وصول الشرطة، وجدوا لينكسي مستلقية على وجهها في المطبخ، حيث كانت قد تعرضت للطعن في الرأس والرقبة.

وكانت السكاكين على الأرض تبدو وكأنها وضعت بشكل مدروس بجوار الجثة، حيث كانت إحداها تحمل آثار الدم، في حين كانت الأخرى نظيفة نسبيًا.