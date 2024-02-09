دراسة: اعتماد نظام غذائي بسعرات حرارية منخفضة يؤخر الشيخوخة

كشفت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أن تناول سعرات حرارية قليلة يعمل على إبطاء وتيرة الشيخوخة وإطالة عمر البالغين الأصحاء.



اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تجربة سريرية طويلة المدى حيث خفض الأشخاص نسبة سعراتهم الحرارية اليومية.

قاد دان بيلسكي، الباحث الرئيسي في الدراسة، والأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة كولومبيا في نيودلهي، هذا البحث.



وأشار بيلسكي إلى أن النظام الغذائي المعتمد على سعرات حرارية قليلة يمكن أن يحمل فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك تأخير الشيخوخة، وأكد أن التغييرات في نمط الحياة والسلوك يمكن أن تلعب دورًا في تحقيق هذا التأخير.

استمرت المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمدة عامين، حيث تم اختيار 220 شخصًا بشكل عشوائي لتخفيض نسبة سعراتهم الحرارية بنسبة 25٪.



ولقياس معدل الشيخوخة، استخدم الباحثون خوارزمية تحليل الحمض النووي في الدم بمرور الوقت، باستنادهم إلى بيانات سابقة من حوالي 1000 شخص.

ووفقًا للنتائج، اكتشف الباحثون أن الأفراد الذين خفضوا سعراتهم الحرارية أبطأوا وتيرة الشيخوخة بنسبة 2% إلى 3%، مقارنة بالأشخاص الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا عاديًا.



وقال بيلسكي إن ذلك يترجم إلى انخفاض بنسبة 10% إلى 15% باحتمالية الوفاة المبكرة.