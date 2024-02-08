في مشهد نادر لجليد يحاصر 10 حيتان "أوركا" القاتلة.. فيديو

أفادت وسائل إعلام يابانية بوجود نحو 10 حيتان "أوركا" القاتلة محاصرة في الجليد المنجرف قبالة سواحل بلدة راوسو شمالي اليابان على ساحل مضيق كوناشير ولا توجد أي طريقة لإنقاذهم.

وذكرت تلك الوسائل: "الثلاثاء 6 فبراير، تم اكتشاف نحو 10 حيتان قاتلة في الجليد المنجرف قبالة سواحل مدينة راوسو".

وأشارت تلك الوسائل إلى أن الحيتان القاتلة عالقة على بعد نحو كيلومتر من الساحل وبسبب حركة الجليد لا يستطيع الناس الاقتراب منها لتقديم المساعدة.

وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) فقد حوصرت أيضًا 3-4 من حيتان الأوركا، ونقلت القناة التليفزيونية عن السكان المحليين قولهم إنه ليس لديهم خيار سوى الانتظار حتى يذوب الجليد لمساعدة الحيتان.