هل يساعد الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الإصابة بـ "الإنتان"؟

يعد الإنتان وهي حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى ، حيث يسبب التهابا شديدا وضررا واسعا للأعضاء الداخلية. ويقدر أن الإنتان يودى بحياة ما لا يقل عن 350 ألف أمريكي سنويا.



وذكرت صحيفة ذا سان ديجو يونيون تريبيون أن الرصد المبكر لهذه الحالة يعد أمرا أساسيا لإنقاذ الأرواح. فقد أظهر بحث طبي أنه كلما أسرعت الفرق الطبية في رصد دلالات تكون الإنتان، كلما تمكنت بصورة أسرع من البدء في إعطاء المريض مضادات حيوية والسوائل الوريدية المنقذة للحياة، مما يدعم جهود الجسد لاستعادة التوازن.



ويعكف فريق من الباحثين والأطباء في مركز يو سي سان ديجو الصحي على معرفة ما إذا كان يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الرصد المبكر للإنتان، وقد توصل الباحثون في ورقة بحثية إلى أن نظاما تم تطويره داخليا يطلق عليهCOMPOSER AI " كومبوزر الذكاء الاصطناعي"وهو عبارة عن نموذج تعلم آلي تم تدريبه باستخدام أكثر من 100 ألف سجل رقمي لمرضى الإنتان، يمكن أن يساعد في الحد من معدلات الوفاة.



ويقوم هذا النموذج كل ساعة بدراسة سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية لمرضى الطوارئ بالمركز الطبي، وفحص عوامل عديدة مثل الأدوية الموصوفة وأحدث الإحصاءات المهمة التي تم جمعها للتنبؤ بمن ربما يكون في المراحل الأولى من الإنتان، بناء على السجلات الطبية التي تم جمعها سابقا.



ويوضح طبيب الطوارئ جابريال واردي والمتخصص في الإنتان وأحد المشاركين في الورقة البحثية إن قيمة اللوغاريتمات التعليمية الحقيقية تكمن في المنطقة الرمادية بين الإنتان والحالات الأخرى الكثيرة التي يمكن أن تشابه الإنتان.



وقال واردي" أغلبية حالات الإنتان التي تأتي لقسم الطوارئ، يمكن أن تجعل طالب في كلية الطب أو متخرج حديثا أن يفحصها". وأضاف" هؤلاء الأشخاص يعانون من حمى، وتسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، لا تحتاج للوغاريتمات الذكاء الاصطناعي لتتوصل إلى أن هذا الشخص يعاني من الإنتان".



ولكن بعض الحالات لا تكون واضحة بما يكفي. غالبا ما يصل المرضى وهم يعانون من أعراض غير دقيقة، مثل الوهن العام، مما قد يشير إلى الإنتان المبكر أو الكثير من المشاكل الطبية الأخرى.



وأوضح واردي" في أغلب الأحيان، ما سوف يحدث هو أننا سوف نقوم ببعض تحاليل الدم، ربما بعض الدراسات الصورية، ولكن أقسام الطوارئ أماكن مزدحمة، من الصعب أن يقوم الطبيب الذي قام بالتقييم الأولي أن يقول دعني أعود لك وأحاول جمع المعلومات للتوصل لتشخيص". وقال " هنا تظهر فائدة اللوغاريتمات".



وأضاف" سوف تساعد اللوغاريتمات الأطباء في هذه المواقف، عندما يكون التشخيص غامضا. الأمر مثل القول يبدو أن هذا الشخص يواجه خطورة مرتفعة للإصابة بالإنتان خلال الساعات القليلة المقبلة، لماذا لا يتم فحصه مجددا وتحديد ما إذا كان سوف يستفيد من السوائل و المضادات الحيوية".



وشملت الدراسة الخاصة بنموذج " كومبوزر" التي نٌشرت في دورية ان بي جيه ديجتال الطبية، 6217 مريضا بقسم الطوارئ في مستشفى يو سي سان دييجو. وقارن الباحثون نتائج أكثر من 5000 مريض طوارئ في الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 6 ديسمبر 2022 بـ 1162 مريض طوارئ تم علاجهم أثناء استخدام نموذج كومبوزر خلال خمسة أشهر من 7 ديسمبر 2022 حتى 30 أبريل 2023



وتوصل الباحثون إلى أن معدل الوفاة بسبب الإنتان بلغ 5ر9% بالنسبة للذين تم علاجهم في وجود جهاز كومبوزر، بانخفاض بواقع 9ر1 نقطة مئوية مقارنة بمعدل الوفاة المتوقع وهو 39ر11 %. وكان معدل الوفاة بين المجموعة التي تم دراستها بدون نموذج كومبوزر 3ر.10%

وقامت الدكتورة كارين مولاندير، مديرة تحالف الإنتان، الذي يعد منظمة غير ربحية تعمل على الحد من انتشار هذه الحالة في أنحاء البلاد بمراجعة الورقة البحثية، وقالت إنه على الرغم من أنه مازال يتعين القيام بعمل أعمق، فإن ما تم التوصل إليه يعد مشجعا.



وأوضح الباحثون أن نسبة التراجع التي تقدر بـ 9ر1% في معدل الوفاة، على الرغم من صغرها، فإنها تعني نجاة 22 مريضا بالإنتان، كان من الممكن أن يتوفوا بهذه الحالة.