مصر: مدير بنك يضرب طبيباً في مستشفى حكومي لسبب لا يُصدَّق

قررت جهات التحقيق في القاهرة، امس الخميس، حبس مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.

وفي التفاصيل، تعدى مدير بنك على طبيب استقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بقطعة حديد بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية.

ووصل بلاغ لقسم شرطة المطرية من المستشفى بضبط شخص عمره 38 عاما يعمل مدير بنك شهير ومقيم بمدينة نصر أول، لقيامه بالتعدي بالضرب على الطبيب بقسم الاستقبال ما تسبب له بنزيف في المخ وخلع بالكتف.

وذلك بعد حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم والطبيب الذي منعها من زيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة.

وتم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.